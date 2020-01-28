Форвард «Интера» Мартинес дисквалифицирован на два матча и пропустит миланское дерби Аргентинец был удален в матче против «Кальяри».

Дисциплинарный комитет серии А дисквалифицировал нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса на два ближайших матча чемпионата. Вдобавок футболист наказан штрафом в 15 тысяч евро. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

26 января «Интер» на своем поле сыграл вничью 1:1 с «Кальяри». Мартинес в концовке встречи был удален с поля за бурный протест против действий арбитра Джанлуки Манганьелло после того, как рефери наказал его желтой карточкой.

В сегодняшнем заявлении лиги отмечено, что Мартинес пытался запугать арбитра и произнес несколько уничижительных фраз на испанском языке.

Таким образом, аргентинец не сможет помочь своей команде в выездном матче против «Удинезе» 26 января, а также пропустит дерби против «Милана» 9 февраля.

Мартинес, забив 11 голов в 20 матчах, занимает седьмое место в списке лучших снайперов чемпионата. «Интер» после 21 тура находится на второй позиции в таблице, отставая на три очка от «Ювентуса».