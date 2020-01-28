Московское «Динамо» проиграло «Лехии» Бело-голубые проводят первый зимний сбор в Турции.

Московское «Динамо» провело второй спарринг на первом зимнем сборе. Команда Кирилла Новикова со счетом 0:2 уступила польской «Лехии».

В составе поляков на 41-й и 72-й минутах отличились словак Томаш Гараслин и латвиец Кристерс Тоберс.

Напомним, что в первом контрольном матче 20 января «Динамо» со счетом 5:1 обыграло другой польский клуб «Заглембе».

Динамовцы занимают в РПЛ восьмое место, набрав 24 очка в 19 турах. «Лехия» идет на седьмом месте в чемпионате Польше, имея 30 очков после 20 встреч.

Контрольный матч

«Динамо» (Москва, Россия) – «Лехия» (Гданьск, Польша) – 0:2 (0:1)

Голы: Гараслин, 41, Тоберс, 72.

«Динамо»: Шунин, Ордец, Шуньич, Скопинцев, Паршивлюк, Нойштедтер, Юсупов, Жоаозиньо, Филипп, Шиманьски, Игбун. Второй тайм: Лещук, Соснин, Морозов, Рыков, Евгеньев, Каборе, Хильемарк, Н’Жи (Скопинцев, 72), Кардозу, Панченко, Комличенко.