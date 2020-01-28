«Оренбург» потерпел на сборах третье поражение кряду, уступив чешской «Сигмы» - Советский спорт
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28 января 2020 19:55ФутболШарафудинов Виктор

«Оренбург» потерпел на сборах третье поражение кряду, уступив чешской «Сигмы»

Аутсайдер РПЛ готовится к весенней части сезона в турецком Белеке.

ФК «Оренбург» провел третий контрольный матч на сборе в турецком Белеке, уступив со счетом 0:2 чешской «Сигме».

На 24-й минуте испанский полузащитник чешского клуба Пабло Гонсалес реализовал пенальти, а на 58-й отличился Моймир Хытил.

Это уже третье кряду поражение команды Константина Емельянова на сборе в Турции. 18 января «Оренбург» проиграл 0:1 братиславскому «Словану», а 21-го уступил 2:3 пражской «Славии».

В первой части сезона «Оренбург» тренировал Владимир Федотов, который в декабре ушел в ФК «Сочи». Сыграв 18 матчей, команда набрала 19 очков и занимает 14-е место в РПЛ.

«Сигма» находится на 10-м месте в чемпионате Чехии, набрав 25 очков в 20 турах.

Контрольный матч

«Оренбург» (Россия) – «Сигма» (Оломоуц, Чехия) – 0:2 (0:1)

Голы: Пабло Гонсалес, 24 (с пенальти), Хытил, 58.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков (Готлиб, 25), Радакович, Козлов, Терехов, Рогич, Аюпов, Мишкич, Силла, Черных. Второй тайм: Климович, Лапшов, Шахов, Готлиб, Шкофлек, Куат, Чуканов, Липовой, Кулишев, Деспотович, Фамейе.

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