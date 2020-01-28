Гендиректор «Сочи»: Надеюсь, что Кокорин будет в нашем клубе, здравый смысл должен возобладать Нападающий «Зенита» отказывается переходить в сочинский клуб.

Комментарий по поводу ситуации с Александром Кокориным дал генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко. Напомним, что 28-летний форвард отказывается играть за сочинскую команду на правах аренды. Сегодня появилась информация, что Александр отправится на ближайший сбор «Зенита-2».

В «Сочи», тем не менее, по-прежнему надеются, что нападающий присоединится к команде Владимира Федотова.

«Кокорин же не сказал, что он однозначно не будет где-то играть в другом клубе, – сказал Рубашко в интервью ТАСС. – Просто он сейчас не хочет озвучивать свои решения, Я лично надеюсь, что он будет в «Сочи». Здравый смысл должен возобладать».

Кокорин тренировался с главной командой «Зенита» на первом зимнем сборе в Катаре и принял участие в обоих контрольных матчах, причем ему была доверена капитанская повязка. 21 января в игре против катарского клуба «Аль-Увайнах» футболист, который не играл на профессиональном уровне с октября 2018 года, сделал хет-трик за 36 минут.