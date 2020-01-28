СМИ: «Атлетико» не смог договориться о трансфере Кавани и начал работу по другим игрокам Об этом сообщает L'Équipe.

Судя по всему, мадридский «Атлетико» больше не претендует на форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

Согласно источнику, испанцы предложили за его трансфер 15 млн евро, но получили отказ, что случилось второй раз кряду. Отмечается, что спортивный директор «ПСЖ» Леонардо установил ценник на игрока в размере 25 млн евро. «Атлетико» решил отработать варианты по другим игрокам и отказался от уругвайца.

Ранее сообщалось, что испанцы продадут в лондонский «Арсенал» полузащитника сборной Франции Тома Лемара, а на вырученные средства пригласят Кавани, который в текущем сезоне провел 14 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевой пас.

Добавим, что его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2020 года. По слухам, он уже отказал «Ювентусу» и «Манчестер Юнайтед».