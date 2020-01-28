«Барселона» и «Валенсия» не договорились о трансфере Родриго - Советский спорт
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28 января 2020 23:25ФутболШарафудинов Виктор

«Барселона» и «Валенсия» не договорились о трансфере Родриго

Нападающий сборной Испании продолжит играть за команду Селадеса.

Родриго не перейдет «Барселону» во время зимнего трансферного окна. El Mundo Deportivo сообщает, что каталонский клуб и «Валенсия» не смоли договориться.

Интенсивные переговоры начались еще в понедельник, однако спортивный директор «Барсы» Эрик Абидал и гендиректор «Валенсии» Оскар Грау так и не смогли найти компромисс.

«Барселона» предлагала за 28-летнего нападающего денежную компенсацию, а также была готова расстаться с Муссой Ваге или Абелем Руисом. «Валенсия» же была заинтересована в Нелсоне Семеду или Карлесе Пересе, однако этот вариант не устроил сине-гранатовых.

Также в Испании писали о том, что «Барселона» готова в случае оформления трансфера Бруну Фернандеша, отправить португальского плеймейкера в «Валенсию» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Родриго играет за «Валенсию» с 2014 года. В свое время за него заплатили «Бенфике» 30 млн евро. В нынешнем сезоне форвард испанской сборной забил лишь 2 мяча в 18 матчах примеры, но при этом сделал 8 результативных передач. Его трансферную стоимость Transfermarkt оценивает в 50 млн евро.

«Барселона» искала замену своему уругвайскому бомбардиру Луису Суаресу, который из-за полученной в начале нынешнего месяца травмы выбыл из строя до начала мая.

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