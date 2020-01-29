Ромелу Лукаку: У меня были предложения от «Интера» и «Ювентуса», но я предпочел миланский клуб Бельгиец был куплен у «МЮ» за 65 млн евро.

Форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку сообщил, что летом 2019 года отказался от перехода в туринский «Ювентус», поскольку хотел поработать с главным тренером «нерадзурри» Антонио Конте.

«В тот момент я уже знал, что покину «Манчестер Юнайтед». У меня были предложения от «Интера» и «Ювентуса», но я предпочел миланский клуб, потому что хотел поработать с Конте. Когда агент сказал, что все готово, то я был счастлив», – цитирует бельгийца Sky Sports.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард отыграл 27 матчей, забил 18 голов и отдал четыре голевых передачи.