Ромелу Лукаку: У меня были предложения от «Интера» и «Ювентуса», но я предпочел миланский клуб

Форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку сообщил, что летом 2019 года отказался от перехода в туринский «Ювентус», поскольку хотел поработать с главным тренером «нерадзурри» Антонио Конте.
«В тот момент я уже знал, что покину «Манчестер Юнайтед». У меня были предложения от «Интера» и «Ювентуса», но я предпочел миланский клуб, потому что хотел поработать с Конте. Когда агент сказал, что все готово, то я был счастлив», – цитирует бельгийца Sky Sports.
В нынешнем сезоне 26-летний форвард отыграл 27 матчей, забил 18 голов и отдал четыре голевых передачи.
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