Виссам Бен-Йеддер: «Монако» должен сосредоточиться на чемпионате Франции Монегаски завершили борьбу в Кубке страны.

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер поделился эмоциями после матча против «Сент-Этьена».

«После матча с «ПСЖ» настал трудный период, мы слишком быстро опускаем голову. Мы работаем, команда достаточно молодая, надо ей помочь. Должны сосредоточиться на чемпионате - единственном соревновании, которое у нас осталось. Надо найти положительную сторону, улыбнуться. Завтра будет лучше», - цитирует игрока L'Equipe.

Напомним, вчера футболисты «Монако» проиграли на домашней арене «Сент-Этьену» в матче 1/8 финала Кубка Франции – 0:1.

Автором единственного мяча стал Дени Буанга, забивший на 24-й минуте. Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

1 февраля в рамках чемпионата страны «Монако» сыграет в гостях против «Нима».