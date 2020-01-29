Микелтадзе и Кипиани не полетели с «Рубином» на второй сбор в Турцию Сбор продлится до 9 февраля.

«Рубин» отправился в Турцию на второй сбор, который, как и первый, пройдет в Белеке и продлится до 9 февраля, сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер команды Леонид Слуцкий взял на сбор 28 игроков:

вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой;

защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Илья Агапов, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников;

полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Камиль Закиров, Александр Ташаев, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Денис Макаров, Солтмурад Бакаев, Дарко Йевтич, Дмитрий Тарасов;

форварды: Евгений Марков, Иван Игнатьев.

Сегодня наша команда возвращается в турецкий Белек 🇹🇷, где проведет второй зимний сбор, и по прилету, вечером, приступит к тренировкам.

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Отметим, что в строй вернулся Владимир Гранат, пропустивший первый сбор из-за повреждения.

⠀#РубиновыеСборы | #FCRK pic.twitter.com/kh4ZX3EWho — «Рубин» Казань (@fcrk) January 29, 2020

Отметим, что на сбор не полетели форвард Бека Микелтадзе и полузащитник Ника Кипиани. Официальная информация по ним будет опубликована позднее. При этом присоединился к команде защитник Владимир Гранат, пропускавший первый сбор из-за травмы.

На втором этапе подготовки к возобновлению сезона «Рубин» проведет три контрольных матча с «Оденсе» (3 февраля), «Войводиной» (6 февраля) и «Спартаком» из Юрмалы (9 февраля).