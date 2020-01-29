Мюллер раздумывает над уходом из «Баварии» Игрок является воспитанником мюнхенского клуба.

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассматривает варианты с уходом из клуба следующим летом.

Как сообщает Sport Bild, в услугах 30-летнего футболиста заинтересованы клубы из Италии и Англии.

Мюллер является воспитанником «Баварии». Всего он провел за клуб 512 матчей, в которых забил 192 гола и отдал 181 результативную передачу.

В составе мюнхенцев форвард выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, а также восемь раз становился чемпионом Германии и четыре раза - обладателем Кубка страны.