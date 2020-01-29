Соболев полетел с «Крыльями Советов» на второй сбор в Турцию Божович взял на сбор 22 игрока.

«Крылья Советов» отправились в Турцию, где проведут второй зимний сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер команды Миодраг Божович включил в состав 22 игрока:

вратари: Сергей Рыжиков, Богдан Овсянников, Данил Бельтюков;

защитники: Тарас Бурлак, Александр Анюков, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров, Максим Карпов, Виталий Лысцов;

полузащитники: Антон Зиньковский, Александр Гацкан, Паул Антон, Срджан Мияйлович, Дмитрий Кабутов, Артем Тимофеев, Раду Гынсарь, Антон Терехов, Сергей Иванов;

форварды: Деян Радоньич, Егор Голенков, Александр Соболев.

Отметим, что вместе с командой на сбор отправился Александр Соболев, который из-за возможного перехода в другой клуб, прилетел на первый сбор позже остальных.

«Крылья Советов» проведут на втором сборе четыре контрольных матча. Соперниками команды станут: 2 февраля – «Чайка» и «Динамо» (Брест), а 8 февраля – «Нефтехимик» и «Рандерс».