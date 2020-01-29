«Уфа» назвала соперников по матчам на втором сборе Команда Вадима Евсеева проведет шесть матчей.

«Уфа» определилась с соперниками по второму сбору команды, который пройдет в Ларнаке (Кипр) и продлится с 30 января по 11 февраля.

Как сообщает официальный сайт клуба, команда проведет шесть контрольных матчей:

1 февраля: «Чукарички» (Сербия)

1 февраля: «Лиепая» (Латвия)

5 февраля: «Арарат» (Армения)

5 февраля: «Судува» (Литва»)

8 февраля: «Урарту» (Армения)

11 февраля: «Арарат-Армения» (Армения)

Напомним, на первом сборе на Кипре «Уфа» потерпела поражение от «Уйпешта» из Венгрии (0:2) и «Шленска» из Польши (0:1).

На зимний перерыв «Уфа» ушла на седьмом месте, набрав 25 очков в 19 турах.