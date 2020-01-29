«Милан» и «Севилья» договорились по переходу Сусо

«Севилья» согласилась с обязательством выкупа полузащитника «Милана» Сусо по окончании срока аренды, сообщает Football Italia.
Клубы близки к завершению продолжительных переговоров, по итогам которых 26-летний испанец проведет ближайшие полтора года в «Севилье» на правах аренды, после чего его трансфер будет выкуплен. В сумме Сусо обойдется красно-белым в 20 миллионов евро.
Сусо выступает за «Милан» с января 2015 года. В 153 матчах за команду он забил 24 гола и сделал 31 результативную передачу.
Воспитанник «Кадиса» в 16 лет перешел в «Ливерпуль». В Испанию он вернулся на один сезон (2013/2014), когда играл за «Альмерию» на правах аренды. В 33 матчах примеры на его счету было три гола и девять результативных передач.
После 21 тура примеры «Севилья» набрала 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.
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