«Фортуна» уволила главного тренера Команда занимает последнее место в чемпионате Германии.

«Фортуна» отправила в отставку главного тренера команды Фридхельма Функеля.

Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте. Любопытно, что в декабре 2019 года соглашение со специалистом было продлено до 2021 года.

Функель возглавил «Фортуну» в марте 2016 года. Под его руководством команда провела 138 матчей, в которых одержала 55 побед, потерпела 55 поражений и 28 раз сыграла вничью.

В текущем сезоне чемпионата Германии «Фортуна» замыкает турнирную таблицу. В активе команды 15 очков после 19 туров. В последних пяти матчах клуб из Дюссельдорфа одержал одну победу и потерпел четыре поражения.

1 февраля «Фортуна» на своем поле примет «Айнтрахт».