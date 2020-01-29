Защитник «Фламенго» Мари близок к переходу в «Арсенал» Игрок уже прошел медосмотр для лондонцев.

Лондонский «Арсенал» договорился с бразильским клубом «Фламенго» о переходе защитника Пабло Мари.

По информации Goal.com, 26-летний футболист проведет остаток сезона в Англии на правах аренды, после чего у лондонцев будет необязательное право выкупа игрока.

Мари выступает за «Фламенго» с июля 2019 года. За это время он провел за клуб 30 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

«Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. После 24 туров команда набрала 30 очков.

2 февраля лондонцы сыграют в гостях против «Бернли».