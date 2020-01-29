Официально: Пабло Мари перешел в «Арсенал» Лондонский клуб арендовал центрального защитника у бразильского «Фламенго».

Официальный сайт лондонского «Арсенала» сообщил о переходе в 26-летнего защитника Пабло Мари. Испанского футболиста взяли в аренду у бразильского «Фламенго» до конца нынешнего сезона.

Welcome to London. Welcome to Arsenal.@PabloMV5 is coming to the capital! 👋 pic.twitter.com/X07dtNeG5Y — Arsenal (@Arsenal) January 29, 2020

В соглашении прописана возможность выкупа трансфера. Нынешняя рыночная стоимость футболиста оценивается в 1,8 млн евро.

«Арсенал» – второй английский клуб в карьере испанца. Пабло Мари с 2016 по 2019 годы принадлежал «Манчестер Сити», однако так и не сыграл ни одного матча за «горожан». Его отдавали в аренду в испанские «Жирону» и «Депортиво», а также в голландскую «Бреду». С июля прошлого года защитник выступал за «Фламенго», сыграв 22 матча и забив два мяча в чемпионате Бразилии.

«Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 24 матчах команда набрала 30 очков.

2 февраля лондонцы сыграют в гостях против «Бернли»