Официально: Пабло Мари перешел в «Арсенал»

Официальный сайт лондонского «Арсенала» сообщил о переходе в 26-летнего защитника Пабло Мари. Испанского футболиста взяли в аренду у бразильского «Фламенго» до конца нынешнего сезона.

Welcome to London. Welcome to Arsenal.@PabloMV5 is coming to the capital! 👋 pic.twitter.com/X07dtNeG5Y