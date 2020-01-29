«Герте» тоже нужен Пентек, берлинцы предложили «Милану» 27 млн евро Кроме немцев на польского форварда претендует «Тоттенхэм».

Берлинская «Герта» предложила «Милану» 27 млн евро за переход польского нападающего Кшиштофа Пентека. Об этом сообщает телеканал Sky Sport Italia.

Другой претендент на 24-летнего форварда сборной Польши лондонский «Тоттенхэм». Вот только в отличие от клуба из столицы Германии, «шпоры» не готовы платить «Милану» за трансфер прямо сейчас, а хотели бы для начала взять Пентека в аренду до конца сезона.

Сам футболист пока не дал своего согласия по поводу перехода в «Герту».

В январе прошлого года «Милан» приобрел Пентека у «Дженоа» за 35 млн евро. В нынешнем сезоне Кшиштоф забил 4 гола в 18 матчах серии А. После того, как в нынешнем месяце в миланский клуб вернулся Златан Ибрагимович, поляк перестал получать игровое время.