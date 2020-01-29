«Челси» начал переговоры с «Наполи» о переходе Мертенса - Советский спорт
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29 января 2020 18:32ФутболШарафудинов Виктор

«Челси» начал переговоры с «Наполи» о переходе Мертенса

Контракт бельгийского форварда с неаполитанцами закончится ближайшим летом.

Телеканал Sky Sport Italia сообщает, что лондонский «Челси» обратился к «Наполи» с предложением продать 32-летнего нападающего сборной Бельгии Дриса Мертенса.

Ранее в итальянских газетах писали о том, что «Интер» намерен подписать Мертенса в статусе свободного агента, когда ближайшим летом закончится контракт бельгийца с «Наполи». Однако в отличие от миланцев «Челси» готов заплатить неаполитанцам прямо сейчас. Сумма будет меньше реальной трансферной стоимости нападающего (25 млн евро), однако по крайней мере «Наполи» не потеряет своего футболиста бесплатно.

Дрис выступает за неаполитанский клуб с июля 2013 года, когда его приобрели у голландского ПСВ за 9,48 млн евро. В нынешнем сезоне на его счету 9 голов и 4 результативные передачи в 22 матчах за «Наполи» в серии А и Лиге чемпионов.

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