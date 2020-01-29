Бруну Фернандеш прощается со «Спортингом» и готовится к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Британские СМИ сообщают о том, что атакующий полузащитник «Спортинга» и сборной Португалии Бруну Фернандеш готовится перейти в «Манчестер Юнайтед».
Телеканал Sky Sports сообщает, что сегодняшним вечером Фернандеш вылетит из Лиссабона в Манчестер на небольшом частном самолете. На завтра назначен его медосмотр. В данный момент Бруну находится в офисе «Спортинга», где улаживает последние формальности с португальским клубом.
Ранее Guardian сообщала о том, что «Юнайтед» заплатит за трансфер 55 миллионов евро, а в будущем «Спортинг» сможет получить еще 25 млн в качестве бонусов. Контракт будет подписан до лета 2024 года.
Отметим, что Фернандеш выступает за «Спортинг» с 2017 года после того, как его купили у итальянской «Сампдории» за 9,69 млн евро. В 137 матчах за лиссабонскую команду он забил 63 гола и сделал 52 результативные передачи.
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