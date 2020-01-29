Новый рекорд Криштиану Роналду: 200 миллионов подписчиков в Instagram Ни у кого в мире не такой популярности.

Туринская газета Tuttosport сообщает о том, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду установил новый рекорд. 34-летний португальский нападающий стал первым человеком в мире, на страницу которого в социальной сети Instagram подписалось более 200 миллионов человек.

Роналду опередил певицу Ариану Гранде (173 млн фолловеров) и актера Дуэйна «Скалу» Джонсона (170 млн).

Для сравнения, у звезды «Барселоны» Лионеля Месси, вечного соперника Роналду в борьбе за медали, титулы, индивидуальные награды и разнообразные рекорды, 141 млн подписчиков.