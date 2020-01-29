«Манчестер Юнайтед» сообщил о том, что согласовал переход Фернандеша из «Спортинга» Португальцу осталось пройти медосмотр и подписать контракт.

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте сообщил о том, что достиг согласия лиссабонского «Спортинга» на трансфер 25-летнего полузащитника сборной Португалии Бруну Фернандеша.

Отмечается, что Фернандеш еще должен пройти медосмотр, а также согласовать некоторые условия личного контракта.

Ранее британские СМИ сообщали о том, что «Спортинг» заработает 55 миллионов евро в ближайшее время, а в будущем может получить еще 25 млн в виде бонусов.

Отметим, что Фернандеш выступал за лиссабонский клуб с лета 2017 года после того, как его купили у итальянской «Сампдории» за 9,69 млн евро. В 137 матчах за «Спортинг» он забил 63 гола и сделал 52 результативные передачи.

«Манчестер Юнайтед» в данный момент занимает пятое место в таблице АПЛ, набрав 34 очка в 24 матчах. Ближайший матч чемпионата Англии манкунианцы проведут 1 февраля – на своем поле против «Вулверхэмптона».