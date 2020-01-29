Пентека ждут в Берлине, поляк выбрал «Герту»

Немецкий телеканал Sky Deutchladnd сообщил о том, что нападающий итальянского «Милана» Кшиштоф Пентек и сборной Польши должен прилететь в «Берлин» для переговоров с представителями «Герты».
Футбольный клуб из столицы Германии предложил «Милану» 27 миллионов евро за переход 24-летнего нападающего. Также на Пентека претендовал «Тоттенхэм», но в отличие от берлинского клуба лондонцы хотели для начала взять форварда в аренду до конца нынешнего сезона.
Бывший футболист польской «Краковии» стал одним из главных открытий прошлого итальянского сезона, забив в чемпионате-2018/19 в составе «Дженоа» и «Милана» 22 гола в 37 матчах. В январе прошлого года миланцы заплатили генуэзцам 38 миллионов евро за трансфер Пентека.
В нынешнем сезоне результативность Кшиштофа резко упала, и он отметился лишь 4 забитыми мячами в 18 матчах серии А. С тех пор, как в начале нынешнего месяца в «Милан» вернулся Златан Ибрагимович, поляк вообще перестал получать игровое время.
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