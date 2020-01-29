«Эвертон» отказался продать Ришарлисона в «Барселону» за 100 млн евро В нынешнем сезоне бразилец забил 8 голов в 22 матчах АПЛ.

Британская газета The Daily Express сообщает о том, что ливерпульский «Эвертон» отказался продать в «Барселону» своего бразильского нападающего Ришарлисона.

Испанский гранд предлагал целых 100 миллионов евро, однако в Ливерпуле сразу же ответили отказом. «Эвертон» стремится к возвращению в еврокубки, а потому не намерен ослаблять свой нынешний состав.

Мерсисайдцы приобрели бразильского нападающего у «Уотфорда» летом 2018 года за 39,2 млн евро. В нынешнем сезоне 22-летний Ришарлисон в 27 матчах за «Эвертон» в разных турнирах забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

«Барселона» ищет замену травмированному Луису Суаресу, но пока ей не удалось договориться о трансфере нового нападающего. После того, как «Валенсия» отказала каталонцам в переговорах о возможном переходе Родриго, испанские СМИ сообщали об интересе сине-гранатовых к сербскому форварду «Аякса» Душану Тадичу.