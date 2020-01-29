Соучек, получивший предложение от «Спартака», стал игроком «Вест Хэма» (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Вест Хэм» объявил о трансфере капитана пражской «Славии» Томаша Соучека.

Отмечается, что 24-летний полузащитник пополнил ряды лондонской команды на правах аренды, которая в силе до конца текущего сезона. При этом у клуба АПЛ есть возможность выкупить футболиста.

Ранее сообщалось, что Соучек получил предложение от московского «Спартака» и мог оказаться в российском клубе летом 2019 года.

Добавим, что в нынешнем сезоне он провел 26 матчей, забил 12 голов и отдал три голевые передачи.