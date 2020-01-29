Соболев станет игроком «Спартака» Об этом сообщает Sport24.ru.

Московский «Спартак» договорился о трансфере нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева. Ожидается, что игрок пополнит ряды красно-белых на правах аренды до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны московских ЦСКА, «Динамо» и казанского «Рубина».

Добавим, что контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 2021 года. В 19 матчах нынешнего сезона на его счету десять голов и три результативные передачи.