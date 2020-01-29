Российская компания может купить «Ньюкасл» за 340 млн фунтов - Советский спорт
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29 января 2020 21:34ФутболГичунцев Артур

Российская компания может купить «Ньюкасл» за 340 млн фунтов

Об этом сообщает ВВС.

Футбольный клуб «Ньюкасл», выступающий в высшем дивизионе чемпионата Англии, может оказаться под контролем российских консорциумов.

Согласно источнику, сумма сделки оценивается в 340 млн фунтов, поскольку именно эту сумму уже готовы предложить инвесторы из Саудовской Аравии.

Добавим, что на данный момент «Ньюкаслом» владеет британский магнат Майк Эшли.

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