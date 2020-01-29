Шведские СМИ: Берг может покинуть «Краснодар» и перейти в «Гетеборг» ближайшим летом Нападающий сборной Швеции забил 4 гола в 14 матчах РПЛ.

Шведское издание Expressen сообщает, что Маркус Берг ближайшим летом может стать игроком «Гетеборга».

Источник утверждает, что 33-летний нападающий сборной Швеции ведет переговоры с клубом, за который выступал в начале профессиональной карьеры, а также уже купил дом в Гетеборге. Пр и этом спортивный директора «Гетерборга» Кеннет Андерссон отказался давать комментарии по поводу переговоров с Бергом.

В июле прошлого года опытный форвард в качестве свободного агента подписал контракт с «Краснодаром» сроком на один сезон. Всего в составе зелено-черных швед провел 23 матча, отметившись 5 голами.

Берг в 18-летнем возрасте дебютировал на профессиональном уровне в составе главной команде «Гетеборга», сыграв 10 апреля 2005 года в матче чемпионата Швеции против «Мальме». В составе сине-белых Маркус выступал до перехода в голландский «Гронинген» летом 2007 года, забив в сумме 31 гол в 73 матчах.

В чемпионате Швеции 2019 года «Гетеборг» занял лишь седьмое место, не попав в еврокубки.