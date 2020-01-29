РФС понизил категорию казанского стадиона «Рубин», «Нефтехимик» может переехать в Саранск Клуб из Нижнекамска играл в Казани, поскольку его арена находится на реконструкции.

Информагентство «Татар-информ» сообщает, что Российский футбольный союз понизил категорию казанского стадиона «Рубин» со второй до третьей. Из-за этого новую домашнюю арену придется искать клубу ФНЛ «Нефтехимику».

«В связи с несоответствием искусственного газона стадиона «Рубин» требованиям РФС его категория была понижена со второй до третьей, – так ответили на запрос «Татар-информ» в Российском футбольном союзе. – Это означает, что матчи ФНЛ, которые могут проводиться на полях от «второй» категории и выше, играться на этом стадионе не могут, если иное решение не примет исполком РФС по ходатайству лиги. Вместе с тем клуб с просьбой о получении такого ходатайства к лиге не обращался».

«Нефтехимик» играл на стадионе «Рубин», поскольку собственная арена клуба в Нижнекамске находится на реконструкции. Сообщается, что оставшиеся домашние матчи нынешнего сезона команда собирается проводить в Саранске на стадионе «Старт». Расстояние от Нижнекамска до Казани 233 км, в то время как Саранск находится в 583 километрах.

«Нефтехимик» в турнирной таблице ФНЛ занимает пятое место, набрав 46 очков в 25 матчах.