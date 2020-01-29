Соболев попрощался с «Крыльями Советов»

Российский форвард Александр Соболев дал комментарий пресс-службе «Крыльев Советов» после новости о своем трансфере в московский «Спартак».
«В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба, а также отдельно самарских болельщиков. Благодаря всем вам, я смог добиться высшей цели любого российского футболиста – вызова в сборную.
Понимаю, что это был аванс в моей футбольной карьере. Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью. Мне еще много предстоит работать, чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны. И я благодарен «Крыльям», что у меня появился такой шанс», – сказал Соболев.
Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны московских ЦСКА, «Динамо» и казанского «Рубина».
Добавим, что контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 2021 года. В 19 матчах нынешнего сезона на его счету десять голов и три результативные передачи.
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