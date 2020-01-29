Бывший защитник «Ювентуса» Лусио завершил карьеру в 41 год Он становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии.

Экс-футболист миланского «Интера» Лусио объявил о завершении профессиональной карьеры. Его заявление приводит Globoesporte.

41-летний игрок известен в Европе по игре за «Ювентус», леверкузенский «Байер» и мюнхенскую «Баварию». Он становился чемпионом Италии, Германии, а также победителем Лиги чемпионов и выигрывал ряд других трофеев.

В составе сборной Бразилии он выиграл чемпионат мира в 2002 году.

Добавим, что его последним клубом был «Бразилиенсе». Всего за карьеру Лусио отыграл на клубном уровне 545 матчей и забил 41 гол.