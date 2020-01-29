Бывшая жена Аршавина получила уведомление о выселении из квартиры Требование исходит от матери экс-футболиста «Зенита» и сборной России.

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина на своей странице в Instagram сообщила о том, что получила уведомление о выселении из квартиры в Санкт-Петербурге. Казьмина и двое ее несовершеннолетних детей должны съехать с занимаемой жилплощади до 1 марта. Требование исходит от матери бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Татьяны Аршавиной.

Казьмина выложила фотографию требования о выселении и подписала следующим образом:

«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки».

Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 года. Их дочь Есения родилась 11 февраля 2017-го. В следующем месяце девочке исполнится три года.

Аршавин и Казьмина развелись в июле прошлого года. Стоит отметить, что у Андрея трое детей от Юлии Барановской, с которой он жил в гражданском браке.