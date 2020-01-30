«Барселона» предлагает «Челси» 20 млн фунтов за Виллиана Бразилец выступает за лондонский клуб с августа 2013 года.

Британский телеканал Sky Sports сообщает, что «Барселона» предложила «Челси» 20 миллионов фунтов за трансфер бразильского атакующего полузащитника Виллиана.

Действующий контракт 31-летнего бразильца с «Челси» истекает 30 июня. Ранее сообщалось о том, что агенты футболиста ведут переговоры с клубом о новом соглашении.

За последние два года «Барселона» предпринимала несколько попыток приобрести Виллиана, в том числе предлагая 65 миллионов евро, однако «Челси» каждый раз отвечал отказом.

Вингер сборной Бразилии перешел в лондонский клуб из махачкалинского «Анжи» в августе 2013 года за 35,5 млн евро. В нынешнем сезоне Виллиан в 30 матчах за «Челси» в разных турнирах забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.