Агент Сантоса подтвердил интерес «Рубина» Его трансферный ценник составляет 3,50 млн евро.

Паоло Вентура, агент защитника «Браги» Пабло Сантоса, прокомментировал информацию о возможном переходе в «Рубин».

«Пабло действительно может перейти в «Рубин». Рассматриваем аренду», – цитирует агента Sport24.ru.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 20 матчей и забил один гол. Его контракт с португальским клубом в силе до 30 июня 2023 года.