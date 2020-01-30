«Севилья» объявила о трансфере Сусо Ранее сообщалось, что испанец получил предложения от «Ромы», «Атлетико» и «Валенсии».

Хавбек «Милана» Сусо покинул итальянский клуб и присоединился к «Севилье» на правах аренды.

Отмечается, что красно-белые могут выкупить его трансфер по окончании текущего сезона. О других деталях сделки не уточняется.

Ранее сообщалось, что Сусо недоволен своим положением на «Сан-Сиро» и попросил «россонери» отпустить его в другую команду.

26-летний хавбек оказался в структуре красно-черных в 2015 году. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.