«Севилья» объявила о трансфере Сусо

Хавбек «Милана» Сусо покинул итальянский клуб и присоединился к «Севилье» на правах аренды.
Отмечается, что красно-белые могут выкупить его трансфер по окончании текущего сезона. О других деталях сделки не уточняется.
Ранее сообщалось, что Сусо недоволен своим положением на «Сан-Сиро» и попросил «россонери» отпустить его в другую команду.
26-летний хавбек оказался в структуре красно-черных в 2015 году. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.
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