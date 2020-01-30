«Ливерпуль» одержал 15-ю победу кряду в гостевом матче против «Вест Хэма» Встреча прошла в Лондоне.

Перенесенный матч 18-го тура АПЛ «Вест Хэм» – «Ливерпуль» завершился в пользу гостей – 2:0.

В составе победителей отличились форвард Мохамед Салах (пенальти), а также полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен.

Таким образом, команда Юргена Клоппа выиграла 15-й матч кряду и занимает первое место в таблице АПЛ, набрав 70 очков. В активе «Вест Хэма» – 17-я позиция и 23 очка.

АПЛ. 18-й тур

«Вест Хэм» – «Ливерпуль» – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 35, пенальти Салах, 0:2 – 52 Окслейд-Чемберлен.

«Вест Хэм»: Фабианьски, Крессуэлл, Огбонна, Масуаку, Диоп, Райс, Нобл, Снодграсс, Лансини (Форнальс, 69), Аллер, Нгакиа.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд (Кейта, 77), ван Дейк, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Джонс, 85), Вейналдум, Салах, Ориги (Фабиньо, 69), Фирмино.

Предупреждения: Диоп (34), Нобл (43).