Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» был сильнее «Юнайтед» в обеих встречах Команда Гвардиолы вышла в финал Кубка английской лиги.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал матч против «Манчестер Юнайтед» .

«Мы играли с физически очень сильной командой. Гол был забит первым же попаданием в створ. В обоих матчах мы были лучше. Я доволен игроками, и тем, как они играют с проблемами», - цитирует BBC Гвардиолу.

Напомним, ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» завершился поражением чемпиона страны – 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник сборной Сербии Неманья Матич.

Несмотря на победу, «МЮ» вылетел с турнира, поскольку в первом поединке уступил «горожанам» со счетом 1:3.

1 марта «Сити» сыграет против «Астон Виллы» в финале Кубка лиги. Их встреча пройдет на стадионе «Уэмбли».

Добавим, что в рамках чемпионата страны «Манчестер Юнайтед» 1 февраля на своем поле примет «Вулверхэмптон», а днем позже «Сити» сыграет в гостях против «Тоттенхэма».