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Клопп - после победы над «Вест Хэмом»: Это не было блестящее выступление - Советский спорт
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30 января 2020 07:49ФутболНечаев Юрий

Клопп - после победы над «Вест Хэмом»: Это не было блестящее выступление

Ливерпульцы одержали очередную победу в АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после победы над «Вест Хэмом».

«Это не было блестящее выступление. Если бы было так легко выиграть такое количество матчей, то многие другие команды сделали бы это. Мы провели некоторые суперские матчи, а сейчас получилась просто игра. Когда вы прыгаете в эту воду, то не дышите на протяжении 38 игр. А уже в конце выныриваете и осматриваетесь вокруг. Вот как мы это видим», - цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, вчера перенесенный матч 18-го тура АПЛ «Вест Хэм» – «Ливерпуль» завершился победой гостей со счетом – 2:0.

В составе победителей отличились форвард Мохамед Салах (пенальти), а также полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен.

Таким образом, команда Клоппа выиграла 15-й матч кряду и занимает первое место в таблице АПЛ, набрав 70 очков и опережая идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 19 очков. В активе «Вест Хэма» – 17-я позиция и 23 очка.

1 февраля «Ливерпуль» на своем поле примет «Саутгемптон», а «Вест Хэм», также дома, сыграет с «Брайтоном».

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