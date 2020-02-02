Диего Симеоне: Есть обеспокоенность по поводу турнирной ситуации Главный тренер «Атлетико» пообщался с журналистами после поражения от «Реала».

Мадридское дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании завершилось домашней победой «Реала» над «Атлетико» со счетом 1:0. После очередной неудачи «Атлетико» оказался на шестом месте, оставшись с 36 очками.

В трех последних турах «матрасники» не забили ни одного мяча, набрав лишь одно очко. 18 января «Атлетико» уступил 0:2 в гостях у «Эйбара», а 26-го сыграл вничью 0:0 на своем поле с «Леганесом». Симеоне утверждает, что форма команды и нынешняя турнирная ситуация не могут не вызывать опасения.

«Мы провели хороший матч, – цитирует AS пресс-конференцию аргентинского тренера. – Первый тайм был очень хорошим в нашем исполнении. У нас были моменты, но мы ими не воспользовались. Второй тайм хорошо начал «Реал». Они разыграли классную комбинацию и забили. В концовке мы давили, но не смогли зацепиться за ничью. Теперь нужно продолжать работать и думать о следующем матче.

Почему заменил Морату? Он ушел с поля, потому что получил сильный ушиб. Не знал, насколько серьезно его повреждение, потому решил снять его.

Есть ли обеспокоенность в связи с нашей турнирной ситуацией? Конечно, есть. Нам нужно работать и прибавлять. Вернутся наши травмированные и позволят нам продолжать бороться».

8 февраля «Атлетико» сыграет дома с «Гранадой».