Зинедин Зидан: Мы пока ничего не выиграли, кроме Суперкубка Испании» Главный тренер «Реала» поговорил с прессой после победы в мадридском дерби над «Атлетико».

Королевский клуб, обыграв «Атлетико» благодаря голу Карима Бензема (1:0), одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать в чемпионате. В данный момент «Барселона», которой вечером 2 февраля еще предстоит провести свой матч 22-го тура против «Леванте», отстает от «Реала» на 6 очков.

Зинедин Зидан никакой эйфории не испытывает и на пресс-конференции подчеркивал, что победа его команде досталась трудно и еще ничего не выиграно.

«Я не был доволен происходящим на поле, но в этом нет конкретной вины Иско и Тони Крооса, который я заменил после первого тайма, – цитирует пресс-конференцию французского тренера «Реала» Marca. – Это моя вина, и я несу за это ответственность. Я заменил Иско и Крооса, хотя мог заменить и любого другого игрока: я хотел добавить больше активности на флангах и сделать так, чтобы моя команда больше прессинговала на половине соперника. Так или иначе, игроки ни в чем не виноваты – виноват только я.

Я не расскажу вам, что происходило в раздевалке. Мы должны были действовать иначе. Во втором тайме мы исправили ситуацию – было необходимо изменить рисунок игры.

Побеждать в дерби сложно, потому что это особенный матч, а также из-за того, что «Атлетико» очень хорошо обороняется. В первом тайме у них были хорошие моменты. Мы рады заработанным трем очкам, однако в дерби ты получаешь те же самые очки, что и в любой другой игре.

Впереди еще много матчей. Мы же пока ничего не выиграли, кроме Суперкубка Испании».

Следующий матч чемпионата «Реал» проведет 9 февраля в гостях у «Осасуны».