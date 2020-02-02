Оле-Гуннар Сульшер: Игроки опустошены до самых костей, нам нужен отдых Главный тренер «Манчестер Юнайтед» объяснил почему его команда перестала забивать голы.

В 25-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» не смог на своем поле обыграть «Вулверхэмптон». Матч завершился вничью 0:0.

Манкунианцы не могут забить уже три тура кряду. Ранее команда Оле-Гуннара Сульшера уступила с одинаковым счетом 0:2 в гостях у «Ливерпуля» и дома против «Бернли». Норвежец считает, что причина неудач – накопившаяся усталость.

«Мы доминировали и много владели мячом, они же создавали нам проблемы в контратаках и при стандартах, – заявил Сульшер после игры в интервью Sky Sports. – За последние несколько месяцев мы сыграли так много матчей, что игроки опустошены до самых костей. Уровень энергии на нуле, им нужен отдых.

Я очень доволен моими парнями. Сегодня они были на высоте. Проблема отсутствия голов вызвана недостатком энергии. Нам не хватает этой маленькой искорки в завершающей стадии. Дайте нам небольшой перерыв, и мы начнем забивать голы».

В турнирной таблице манкунианцы опустились на шестое место, набрав 35 очков.

Кстати, дальше у команды Сульшера действительно будет столь необходимый отдых, ведь следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет только 17 февраля – в гостях у «Челси» в рамках 26-го тура АПЛ.