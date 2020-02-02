Юрген Клопп: Когда «Ливерпуль» в ударе, нас непросто остановить Ливерпульцы одержали очередную победу в АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Саутгемптоном» в чемпионате Англии.

«Не могу не отметить игроков «Саутгемптона». Какой странный счет в итоге. Он заслуженный, потому что мы забивали, но что за команда! У них было очень много ударов в створ, и нам пришлось что-то менять во втором тайме. Это нам здорово помогло, а когда мы в ударе, то нас непросто остановить», - цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, вчера футболисты «Ливерпуля» крупно обыграли «Саутгемптон» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии со счетом 4:0. Все голы хозяева забили во втором тайме. В составе «мерсисайдцев» отличились Алекс Окслейд-Чемберлен, Джордан Хендерсон и дважды Мохамед Салах.

После этой игры «Ливерпуль», одержавший 24-ю победу в чемпионате, с 73 очками продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице английской премьер-лиги, опережая идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 22 очка. «Саутгемптон» с 31 очком опустился на 11-е место.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Норвича», а «Саутгемптон» дома встретится с «Бернли». Матчи пройдут 15 февраля.