Холанд - после дубля в ворота «Унион Берлин»: Я пытаюсь наслаждаться жизнью и делать то, что делаю Нападающий забил очередные два гола за дортмундскую «Боруссию».

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился эмоциями после матча против »Унион Берлин».

«Мои партнеры по команде очень хороши. Я не думал о том, чтобы забить так много голов. Просто пытаюсь наслаждаться своей жизнью и делать то, что делаю», - цитирует Холанда официальный сайт бундеслиги.

Напомним, в 20-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион Берлин» со счетом 5:0. В этой игре норвежский нападающий записал на свой счет два гола. После перехода в дортмундский клуб Холанд забил семь мячей в трех играх.

После 20 туров «Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 39 очков и отстает от лидирующей »Баварии» на три очка.

8 февраля дортмундцы сыграют в гостях против «Байера».