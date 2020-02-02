Холанд - после дубля в ворота «Унион Берлин»: Я пытаюсь наслаждаться жизнью и делать то, что делаю

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился эмоциями после матча против »Унион Берлин».
«Мои партнеры по команде очень хороши. Я не думал о том, чтобы забить так много голов. Просто пытаюсь наслаждаться своей жизнью и делать то, что делаю», - цитирует Холанда официальный сайт бундеслиги.
Напомним, в 20-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион Берлин» со счетом 5:0. В этой игре норвежский нападающий записал на свой счет два гола. После перехода в дортмундский клуб Холанд забил семь мячей в трех играх.
После 20 туров «Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 39 очков и отстает от лидирующей »Баварии» на три очка.
8 февраля дортмундцы сыграют в гостях против «Байера».
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