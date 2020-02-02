Эдин Джеко: Мы надеемся забыть игру с «Сассуоло» как можно скорее Нападающий «Ромы» Эдин Джеко прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура против «Сассуоло» (2:4).

– Я постоянно говорю партнерам, чтобы предоставляли мне мяч, но я испытываю с этим проблемы в последнее время. В первой половине поединка, честно говоря, мы не играли на уровне команды из серии А. Я думаю, что у нас очень увлекательный стиль футбола, мы всегда хотим держать мяч, но если два или три игрока не проводят матч на высшем уровне, это может вызвать проблемы. Никто не был на нашем уровне против «Сассуоло», особенно в первом тайме. Мы надеемся забыть эту игру как можно скорее, поскольку мы потеряли три очка и должны вернуть их против «Болоньи» на следующей неделе, другого выхода нет, – сказал Джеко DAZN Italy.

«Рома» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

В матче против «Сассуоло» 33-летний босниец забил свой 100-й гол за римлян, поднявшись на седьмое место в списке лучших бомбардиров команды в истории.