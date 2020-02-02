Мостовой - о дебюте Смолова за «Сельту»: Что он мог там сделать за 10 минут Российский нападающий провел первый матч в чемпионате Испании.

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал дебют в чемпионате Испании Федора Смолова.

«Что он мог там сделать, выйдя в конце игры? В принципе, ничего. Команда проиграла, и здесь ничего не скажешь. Если он выходит за 10 минут, и ничего не происходит, то здесь нечего комментировать. Я перед игрой говорил, что с «Валенсией» будет непросто. Не знаю, с кем дальше играет «Сельта», но команда внизу, и ситуация очень тяжелая», - цитирует Мостового Sport24.ru.

Напомним, вчера матч 22-го тура чемпионата Испании «Валенсия» – «Сельта» завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил на 77-й минуте Карлос Солер.

Благодаря победе «Валенсия» вышла на четвертое место в турнирной таблице, набрав 37 очков после 22 матчей.

«Сельта» осталась в зоне вылета на 18-м месте с 17 очками. Безвыигрышная серия команды длится 8 туров (5 ничьих и 3 поражения).

8 февраля «Валенсия» сыграет в гостях с «Хетафе». «Сельта» 9 февраля примет «Севилью».

Добавим, что Смолов дебютировал в чемпионате Испании, выйдя на замену на 78-й минуте.

Мостовой играл за «Сельту» в период с 1996 по 2004 год. Всего он провел за команду 276 матчей, в которых забил 70 голов и отдал 19 результативных передач.