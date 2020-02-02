Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» больше судят по турнирам, в которых мы не выигрываем

– Разумеется, нас будут судить не только по тому, как мы играем, но и по тем турнирам, которые мы выигрываем. Это правда. Прошлый год был для нас необычным, но люди сказали: «Вы не выиграли Лигу чемпионов». Именно по таким факторам меня будут оценивать, когда я закончу работать в Сити. Я знаю это. Но мне нравится работать с моими футболистами, и они все еще побеждают во многих матчах. Победа определенным стилем – это то, что помогает вам выиграть титулы, и мы верим, что сможем играть таким образом, – цитирует Гвардиолу Goal.
Отметим, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также кубка английской лиги.
На данный момент команда занимает второе место в АПЛ, набрав 51 очко в 24 матчах. Также подопечные Гвардиолы пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграют против мадридского «Реала».