«Арсенал» в гостях не смог переиграть «Бернли»

Встреча прошла на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Арсенал», продливший свою серию без побед до четырех матчей, набрал 31 очко и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги, «Бернли», также имея в активе 31 очко, расположился на 11-м месте.

В следующем туре «Арсенал» на своем поле сыграет против «Ньюкасла», а «Бернли» в гостях встретится с «Саутгемптоном».