«Милан» не смог обыграть «Верону», прервав свою серию из трех побед кряду Футболисты «Милана» сыграли вничью с «Вероной» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Марко Фараони (13-я минута), у хозяев поля отличился Хакан Чалханоглу (29).

Отметим, что на 68-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник гостей Софьян Амрабат.

После этой игры «Милан» набрал 32 очка и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице серии А, «Верона» с 30 очками занимает девятое место.

В следующем туре «Милан» в гостях сыграет против «Интером», а «Верона» на выезде встретится с «Лацио».