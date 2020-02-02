«Аталанта» и «Дженоа» сыграли вничью Клуб из Бергамо идет на четвертом месте в серии А.

Матч 22-го тура чемпионата Италии «Аталанта» – «Дженоа» завершился вничью 2:2.

Все голы были забиты в первом тайме. Бразильский защитник хозяев Рафаэл Толой открыл счет на 12-й минуте, однако уже семь минут спустя капитан генуэзцев Доменико Кришито реализовал пенальти, который заработал Стефано Стураро.

Далее команды обменялись голами на 33-й и 35 минутах. Антонио Санабрия вывел «Дженоа» вперед, на что точным ударом ответил словенский форвард «Аталанты» Йосип Иличич. Стоит отметить, что его колумбийский напарник Дуван Сапата сделал две голевые передачи.

«Дженоа» заканчивала матч вдесятером. На 82-й минуте за второе предупреждение был удален Валон Бехрами.

«Аталанта» вернулась на четвертое место по итогам тура. У команды Джан Пьеро Гасперини 39 очков, и она опережает «Рому» по дополнительным показателям.

«Дженоа» находится в зоне вылета на 18-м месте с 16 очками.

8 февраля «Аталанта» сыграет в гостях с «Фиорентиной». «Дженоа» 9 февраля примет «Кальяри».