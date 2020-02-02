«Краснодар» в контрольном матче обыграл шведский «Мальме» Футболисты «Краснодара» со счетом 2:0 переиграли «Мальме» в товарищеском матче, который прошел в испанской Марбелье.

В составе российской команды голами отметились Илья Воротников (68-я минута) и Даниил Уткин (72). Добавим, что следующий контрольный матч «Краснодар» проведет 7 февраля против чешского клуба «Виктория Пльзень».