«Хетафе» поднялся на третье место в чемпионате Испании, обыграв в гостях «Атлетик» В Бильбао завершился матч 22-го тура испанской примеры.

«Атлетик» на своем поле уступил «Хетафе» со счетом 0:2.

На 36-й минуте отличился Дамиан Суарес, а на 50-й Хайме Мата реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Иньиго Лекуэ.

Поражение оборвала серию «Атлетика» из пяти ничьих. Баски не могут выиграть в чемпионате с 1 декабря, когда со счетом 2:0 одолели дома «Гранаду». У «Хетафе» серия из трех побед.

«Хетафе» поднялся на третье место, набрав 39 очков, и обошел «Севилью», у которой 38. При этом важно отметить, что андалусцы свой матч 22-го тура еще не сыграли. Сегодня вечером команда Хулена Лопетеги принимает «Алавес». Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

«Атлетик» занимает в чемпионате девятое место, оставшись с 31 очком.

8 февраля «Хетафе» сыграет дома с «Валенсией». 9 февраля «Атлетик» встретится в гостях с «Реалом Сосьедадом».